Sédhiou : l’infirmier chef de poste accusé de l’avortement d’une élève

Le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Kolda a requis un an de prison ferme contre Mamadou Touré, infirmier chef de poste de Bourounda, localité située dans la commune de Djirérédji (Sedhiou) et Gnima Fadiaba. Tous les deux étaient jugés avec la nommée Aïssatou Diédhiou, matrone, pour association de malfaiteurs, avortement provoqué et administration de substances nuisible à la santé.

Selon l’accusation, ils auraient fait avorter Sonia Fadiaba, née en 2002, élève en classe de 4e.

Les faits dont il s’agit, se sont déroulés le 11 janvier au poste de Santé de Boumouda.

Le magistrat considère que Gnima Fadiaba s’est concertée avec l’infirmier à qui la somme de 2500 F Cfa a été remise, pour faire avorter sa soeur Sonia.

Face au juge, l’agent de santé a nié les faits, affirmant avoir subi la pression dans ses déclarations. Il soutient avoir reçu la patiente accompagnée de sa soeur et après consultation, il leur a conseillé de se rapprocher de la matrone, Aïssatou Diedhiou.

Cette dernière a nié avoir demandé à Sonia de prendre un quelconque produit. Elle dit ignorer qu’elle était enceinte et qu’elle était préoccupée ce jour-là par les soins d’une autre femme qui avait mis au monde un nouveau-né.

Interrogée en tant que témoin, Sonia a rejeté le fait que l’infirmier chef de poste lui ait administré des produits ayant provoqué l’avortement. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 08 mai prochain.