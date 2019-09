Rencontré à Kigali, au Rwanda, par le directeur fondateur de « L’As » Thierno Talla, Karim Wade continue de nier, via ses inconditionnels, « On m’a annoncé au Maroc, est-ce que j’y étais ? On m’a annoncé à Londres et en Guinée, est ce que j’y étais ? Laissez-les fantasmer ».

Voilà en substance ce que Karim Wade a dit au porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Tafsir Thioye, qui, de bonne foi, l’a répété devant Pape Ngagne Ndiaye sur la Tfm.

L’As de marteler : « Mais diantre, qu’est-ce qui arrive à Karim Wade, au point de mentir si éhontément et même de se mentir lui-même ? Mamadou Thierno Talla qui le connaît depuis son enfance ne descendra pas au niveau du porc pour barboter avec lui. Il s’est limité à livrer une information point. Il est vrai que Karim avait tellement vendu du vent aux Sénégalais que beaucoup croyaient qu’il était retenu en exil forcé. Pourquoi ne dit-il pas la vérité qu’il était à Kigali pour négocier un poste ? Quelle honte y a-t-il ? Si le Fonds Koweïtien dont il convoite la direction en Afrique est sérieux, il ne devrait vraiment pas s’attacher les services d’un as du mensonge. Le peuple sénégalais aussi ».