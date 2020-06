1 – « Pas de vacance du pouvoir, ni d’intérim prévu, le Président n’est pas malade » : En confinement, le Chef de l’Etat assure la continuité du travail présidentiel, selon Seydou Guèye. Placé en confinement depuis avant-hier soir, Macky Sall continuera à exécuter toutes les taches présidentielles à partir d’un dispositif de télétravail performant installé dans ses bureaux. Selon le responsable du pôle communication de la Présidence, Seydou Guèye, invité de la RTS, la dématérialisation est devenue une réalité dans le dispositif de télétravail utilisé par le Chef de l’Etat pour assurer ses charges présidentielles. Et au Palais, il n’est pas question de vacance du pouvoir, ni d’intérim prévu, le travail continue normalement pour le Président et que l’annonce publique faite sur le confinement du Président se veut pédagogique et aussi pour de la transparence avec les sénégalais.

2 – Disparition de Serigne Pape Malick Sy : la sainte ville de Tivaouane a refusé du monde, hier, assaillie par des milliers de fidèles présents à la Zawziyya de Serigne Babacar Sy. Au même moment d’autres ont commencé à faire le guet à Ndiandakhoune où repose Al Makhtoum, le frère aîné du défunt porte-parole.

Après la prière mortuaire dirigée par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy, la dépouille a été transportée à sa dernière demeure. Il aura fallu près de deux tours d’horloge pour acheminer la dépouille de Serigne Pape Malick qui a été finalement inhumé près d’Al Makhtoum vers les coups de 19 heures, rapporte le correspondant de Dakaractu. La communauté musulmane pleure, dans la foulée, la disparition dans la nuit d’hier, la disparition du khalife général de Thiénaba Baye Cheikh Tidiane Seck.

3 – Le retour des élèves en classes : La reprise des cours dans les classes d’examen est ‘effective dans presque toutes les écoles du pays, a assuré jeudi, le ministre Mamadou Talla, à la fin de la visite de quelques écoles de la région de Dakar. Le ministre Talla s’est félicité, malgré la pluie dans quelques zones, de la mobilisation massive des élèves et des enseignants. Le protocole sanitaire permettant de réduire les risques de propagation du Covid-19 est en vigueur dans les écoles, assure Mamadou Talla. Son collègue de la formation professionnelle Dame Diop, lui aussi, s’est réjoui de la réussite de la reprise des cours.

4 – Sadio Mané : Un sacre historique. Le sacre des Reds, hier, permet à Sadio Mané d’accrocher à son tableau un premier titre de vainqueur de la prestigieuse Premier League anglaise, qu’il a découverte en 2014, sous le maillot de Southampton, en provenance d’Autriche (RedBull Salzbourg). Très précieux depuis qu’il a rejoint Liverpool en 2016, Sadio Mané a une nouvelle fois réalisé une belle saison sur le plan individuel, inscrivant 15 buts et délivrant 7 passes décisives en 28 matchs de championnat, des chiffres qui font de lui le 2e joueur le plus décisif, derrière Mouhamed Salah (17 buts, 7 passes), dans la quête de ce sacré historique. Le numéro 10 de Liverpool et des Lions est également le premier footballeur sénégalais à avoir remporté le titre de Champion d’Angleterre, rappelle Emedia.

5 – Pour éviter la propagation du coronavirus, l’Assemblée nationale corse ses mesures et met en isolement les députés qui ont côtoyé leur collègue Yeya Diallo : Aymerou Gning président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar a réagi, à la suite de la contamination de la députée Yeya Diallo. Selon Aymerou Gning, la parlementaire n’est venue à l’hémicycle que la semaine dernière pour assister à une session de la commission des lois. Et lors de cette séance, seuls les 26 autorisés, sur 60 membres de la commission, y ont assisté. Tous les députés lors de cette séance ont été contactés pour un suivi médical.

6 – Victime de la pandémie, la compagnie Transair vers la faillite : Une heure de vol pour les avions de cette compagnie coûtent plus de 1100 dollars rien qu’en carburant. À cela s’ajoute les frais de maintenance et le paiement des pilotes et les autres personnels. Des dépenses que la compagnie ne peut plus prendre en charge. « Transair a plus de 100 employés, qui n’ont jamais eu de difficultés à percevoir leur salaire avant la Covid-19. Alors, c’est la première fois, depuis 10 ans d’existence, que j’ai des craintes de pouvoir honorer mes engagements d’employeurs, vis-à-vis de mes employés », s’est désolé le Directeur général de Transair, Alioune Fall qui s’est confié à Dakartimes.

7 – Xrum Xax hospitalisé : L’activiste-rappeur Abdou Karim Gueye a été admis au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Ces derniers jours, nombreux ont été ses soutiens, à tirer la sonnette d’alarme, sur son état de santé. Mais selon une source, » son épouse ne peut pas encore avoir accès à lui, pour s’enquérir de ses nouvelles « .

