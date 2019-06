Sen Tv : Invité pour l’émission « Talk » Mame Boye Diao humilié par un documentaire de Waly Seck

Comme tous les jeudis, l’émission « Talk » de Sen Tv devait être diffusée en direct aux environs de 22heures et avait comme invité le nouveau directeur des Domaines, Mame Boye Diao. Ce dernier était sur les lieux à l’heure indiquée. Mais, la Direction générale de DMédias, figurez-vous, a décidé de diffuser un documentaire sur Wally Ballago Seck, à la place de cette émission très suivie et qui devait parler, hier, du pétrole et gaz.

Face à une telle situation, rapporte les Echos, la frustration se lisait sur le visage de l’invité Mame Boye Diao et des journalistes Pape Cheikh Sylla et Aminata Dramé, même si l’émission a été programmée pour 23 h, alors que l’invité était déjà sur place. Suffisant pour que ce dernier et les journalistes refusent et annulent le « Talk Show ». Et à juste titre d’ailleurs. Car la diffusion du documentaire est allée même au-delà de l’heure prévue. En effet, elle a pris fin vers 23h30. Ne comprenant pas ce traitement qui leur a été réservé, Aminata Dramé a même appelé le Pdg Bougane Guèye Dany pour information sur cette situation et la fustiger.