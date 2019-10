Le bilan des pertes en vies humaines et financières enregistrées au Sénégal durant le premier semestre de l’année 2019 fait froid dans le dos. Ces chiffres (61 morts dans 54 accidents en mer et 55 millions de dégâts matériels), repris par Vox Populi, ont été fournis par la ministre de la Pêche, Mme Aminata Mbengue Ndiaye.S’exprimant en marge de la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur la sécurité en mer, elle a invité les acteurs de la pêche au respect du port de gilet. Non sans révéler qu’il y a un stock annuel de plus de 20 000 gilets de sauvetage subventionnés à 2500 Fcfa l’unité.

