De son vrai nom Abdoulaye Diao, dit «Baba Diao,». Agé de 73 ans , le patron de la société Itoc SA est né à Thiès. Il a vécu une enfance dans une famille démunie et rien n’a été facile dans sa jeunesse. Sa chance? Un travailleur acharné, dès l’enfance!

Remarqué par Senghor aux Concours général, il entre au prestigieux lycée Louis Le Grand de Paris pour une prépa en maths-sup.

C’était un génie de l’époque. Diaw et les mathématiques c’était une histoire d’amour, sa tasse de thé, il était très fort . Plus tard, il devient Ingénieur de l’Ecole centrale de Lille, puis ingénieur de l’Institut français du pétrole (IFP) de Paris, licencié en sciences physiques et sciences économiques. De retour au Sénégal en 1972, il est devenu conseiller au ministère de l’énergie. Comme ingénieur, Diao a donné son avis sur les textes régissant Petrosen pour l’encadrement de la recherche et l’exploration pétrolière au Sénégal. C’est en 1985 que la société International Trade Oil and shipping (Itoc) a été lancée avec une Somme de 500 000 francs CFA.

Itoc, le premier Trader Sénégalais.

Au moment où les appels d’offres de la Société africaine de raffinage (Sar) n’étaient ouverts qu’aux grandes sociétés occidentales comme Total ou Mobil à l’époque, l’homme d’affaire participe et rafle son premier bateau de brut, aidé de ses amis qu’il a croisés sur les bancs. Grâce à son réseau, il peut amener un premier bateau de brut.

C’était beaucoup d’argent, pas moins de 50 millions de dollars déjà à l’époque. Un coup test de la part de ses partenaires, il a montré beaucoup de sérieux et a respecté tous ses engagements vis à vis d’eux.

C’était le début d’une grande aventure. ITOC devient dès lors le premier trader sénégalais. Une société que certains ont longtemps du reste attribuée à Moustapha Niasse. Totalement faux, Niasse a croisé Diao dans l’ascenseur de l’immeuble Sdih car il y présidait une compagnie d’assurances dénommée Sosar Al Maname. Il a reconnu ce jeune ingénieur qu’il a croisé dans des réunions quand il était conseiller technique au ministère de l’énergie. Il s’intéresse aux activités de Diao et prend juste 5% du capital. Avec son statut d’ancien premier ministre, l’honneur lui a été fait d’être le Président du conseil d’administration.

Avec l’arrivée de Wade au pouvoir dans les années 2000, Diao connaît quelques difficultés . En effet, sa société Oryx, en l’occurrence, a été lourdement taxée avec un redressement fiscal de plusieurs centaines de millions. Nous sommes en 2002, son nom apparaît pour la première fois dans les colonnes de la presse. Mais l’homme s’était déjà fait. Avec un de ses amis, dénommé Jean Claude Gandour, décédé aujourd’hui, il avait monté Oryx. Ainsi, Cette société deviendra l’un des leaders mondiaux du secteur avant d’être revendue à plus de 7000 milliards de francs CFA aux chinois de Sinopec. L’homme est à la tête de la société sénégalaise la plus régulière des trente dernières années. «Abdoulaye Diao a été le premier Sénégalais à franchir le cap des 100 milliards de chiffre d’affaires. ITOC réalise de telles performances depuis des années.

Itoc, Un concurrent de Taille derrière la Sar

Considéré comme le numéro 2 derrière la Sar. Itoc atteint des pics de 800 millions de dollars de chiffre d’affaires. Obtenir de tels résultats dans un pays comme le Sénégal pendant plus de trente ans, est une prouesse dans le milieu des affaires .

Cette grande personnalité du monde des affaires qui compte beaucoup de relations chez les hommes politiques, religieux, journalistes, banquiers est l’un des Sénégalais les plus respectés. Conseiller spécial de Macky Sall, il connaît l’actuel président depuis plus de vingt ans. Il est également très proche d’Ousmane Tanor Dieng. Abdou Diouf est également un de ses amis et ce dernier s’est même déplacé jusqu’à sa ferme de Pout.

Abdoulaye Diao est également connu pour sa générosité légendaire: c’est un philanthrope accompli. Connu par ses pairs de par sa générosité, il n’a jamais oublié d’où il vient.

Chaque week-end, il passe du temps avec sa famille dans sa ferme de Pout, un espace moderne où il fait de l’élevage, une activité qu’il adore, comme tout bon peul. Il est aussi très aimé dans sa ville natale de Thiès où il a construit et logé tous ses parents.