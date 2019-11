En huit confrontations, le Congo Brazzaville n’aura pris le dessus sur le Sénégal qu’à trois reprises. Trois succès acquis par les « Diables rouges » lors de matches amicaux. De l’autre coté, la sélection Sénégalaise présente un bilan plus reluisant s’agissant des rencontres officielles avec 2 victoires et un nul concédé en trois parties disputées. Le Congo Brazzaville court derrière sa première victoire en compétition officielle, contre le Sénégal, depuis 1968…

Au total « Lions » et « Diables rouges » auront donc livré bataille pas moins de huit fois, dont cinq matches amicaux (Trois victoires pour le Congo Brazza, une en faveur du Sénégal et un nul.)Alors que les chocs lors de la CAN (1968) et ou lors des éliminatoires de la CAN et de la coupe du monde (2006) penchent en faveur des Sénégalais (Deux victoires et un nul pour le Sénégal, en trois matches officiels.)

Il est intéressant de noter que chacune de ces deux sélections aura réussi à trouver la faille au sein de la défense adverse à 7 reprises (7 buts marqués de part et d’autre en 8 matches, soit 14 au total.) Une belle moyenne qui témoigne du caractère offensif des protagonistes.

Historique des matches Sénégal – Congo Brazzaville 1964 : Congo Brazzaville 3-1 Sénégal (Amical)

14 Janvier 1968 Asmara : Sénégal 2-1 Congo Brazzaville (CAN 1968)

22 janvier 1969 : Congo Brazzaville 1-0 Sénégal (Amical)

9 janvier 1972 : Sénégal 0-2 Congo Brazzaville (Amical)

26 novembre 1989 : Congo Brazzaville 0-0 Sénégal (Amical)

5 juin 2004 : Sénégal 2-0 Congo Brazzaville (Qualifications CAN 2006 et mondial 2006)

5 juin 2005 : Congo Brazzaville 0-0 Sénégal (Qualifications CAN 2006 et mondial 2006)

11 janvier 2017 : Congo Brazzaville 0-2 Sénégal (Amical)