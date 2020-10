Sénégal: Convoqué Par Aliou Cissé, Pape Cheikh Diop Attaqué Par Les Supporters Dans Son Tweet

La convocation de Pape Cheikh Diop en équipe nationale fait des vagues ! Nombreux sont les supporters sénégalais qui ont exprimé leur désaccord sur la venue du milieu de terrain de Dijon.

Le Tweet qu’il a fait hier jeudi, après la publication de la liste des lions, est rapidement devenu viral. Dans ce post, les Twittos ont fait appel à la Var et lui ont rappelé ses propos: “Je n’oublie pas mes origines, je suis Sénégalais, mais je me sens aussi Espagnol. L’Espagne m’a tout donné et je veux le rendre. On ne sait jamais, mais je suis très heureux avec la décision que j’ai prise”.