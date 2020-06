Le sport sénégalais vient d’être frappé par un malheur après le décès de l’ancien Maire de la ville de Rufisque et ancien arbitre international. Président des arbitres de la CAF et membre de la FIFA, M. Badara Mamaya Sène est décédé ce lundi matin.

Nous venons d’apprendre le décès ce matin, de l’ancien Maire de la ville de Rufisque et ancien arbitre international. Président des arbitres de la CAF et membre de la FIFA, M. Badara Mamaya Sène. Badara Mamaya Sène, membre du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), a été maire de la ville de Rufisque de 2009 à 2014. “C’est quelqu’un qui a aimé l’arbitrage durant toute sa vie et qui a occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau de la Caf et au Sénégal. C’est un arbitre intègre. Mais aussi un homme très social. A de nombreuses reprises, il s’est déplacé pour apporter son soutien aux gens’’, témoigne Malang Diédhiou sur la Rfm.

Ce dernier d’ajouter : “Je me rappelle une compétition à laquelle j’avais fait un bon match et on voulait me donner un autre. Mais j’avais une blessure. Il est venu me voir pour me donner ses conseils. Finalement, j’ai décidé de ne pas prendre cette rencontre, car je n’étais pas à mon meilleur niveau et cela pouvait jouer sur ma carrière.”