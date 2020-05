L’équipe du Sénégal de football s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2002 organisée en Corée du Sud et au Japon. Cette qualification, à une Coupe du monde de football, fut la première de l’histoire du Sénégal.

L’équipe a fait une entrée remarquée en gagnant son premier match 1 à 0 contre l’équipe de France. L’ancien arrière gauche des lions Alassane Ndour est revenu sur cette rencontre historique entre le Sénégal et la France qui a marqué les esprits. Ce match reste gravé dans la mémoire des sénégalais.

« Cette fameuse date le 31 mai 2002, match d’ouverture entre le Sénégal et la France. C’était un moment magique, un moment extraordinaire, un moment inoubliable dans notre carrière. Un moment où tout le Sénégal comptait sur cette équipe là pour relever le défis. Du moment où on a eu un tirage défavorable pour certains qui disaient que le Sénégal allait affronter la France. Certains commençaient à pronostiquer (3-0), (4-0) pour la France. C’était une sur-motivation pour nous. C’était un défi qu’on devait relever et on savait qu’on pouvait le faire. On savait qu’il y’avait un moyen. On était presque tous formés en France. Moi j’ai été formé à Saint-Etienne, Moussa Ndiaye à Sedan je pense, Fadiga PSG et Auxerre, Matar Ndiaye Rennes, El Hadj Diouf Sochaux, Amdy à Auxerre, ect. Nous savions qu’il y’avait quelque chose à faire avec cette équipe. Donc on s’est préparé en conséquence. »

L’ancien joueur de Saint-Etienne revient sur la préparation de cette rencontre mais surtout sur la veille du match. Alassane Ndour nous confie qu’il y’avait des problèmes à l’entrainement parce que le coach n’avait pas encore trouvé la bonne stratégie. Et après cette séance, l’équipe est prête à affronter la France.

« La veille du match, c’était un moment assez tendu où on était très préparé, très impliqué, tous concentrés pour faire un bon résultat contre l’équipe de France qui était la meilleure équipe du moment, vainqueur de la coupe du monde 1998 qui avait de très grands joueurs comme Zidane, Trézeguet, Thiery Henry, j’en passe. La veille on était tellement concentré qu’il y’avait même eu des problèmes sur le terrain parce que le coach n’avait pas encore trouvé la vrai stratégie. Il voulait à tout prix qu’on applique ses consignes pour affronter cette équipe de France. On était vraiment concentré et à la sortie de l’entrainement on était tous d’accord qu’avec un bloc on pouvait faire quelque chose ».

wiwsport.com (Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)

wiwsport

L’article Sénégal-France : 31 mai 2002: Les révélations d’Alassane Ndour: « Il y’avait des problèmes à la veille du match…. » est apparu en premier sur Snap221.info.