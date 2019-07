Sénégal-Kenya : jour de match, la demande surprenante d’Edouard Mendy à ses coéquipiers

Battu (1-0) par l’Algérie, jeudi dernier, pour le compte de la deuxième journée, le Sénégal affronte le Kenya, ce lundi, avec l’objectif de décrocher la qualification. À quelques heures de la rencontre, le gardien des Lions, Édouard Mendy, affiche la confiance.

« Le moral est bon, clame-t-il sur IRadio. On s’entraîne en attendant la finale de cette après-midi. On sait que c’est une finale pour nous. Depuis le début de la compétition on joue les matches pour les gagner. »

Mendy demande à ses coéquipiers, notamment ceux prendront la place des forfaits (Sabaly, Alfred, Sané), de faire très bien le boulot.