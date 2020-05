C’est catastrophique la manière dont l’Agence de l’Informatique de l’Etat s’occupe des sites web administratifs. C’est pourquoi, plusieurs internautes se sont indignés de la mise en ligne d’un site web d’un ministère stratégique dans le gouvernement de Macky SALL.

Au Sénégal, les sites web des ministères doivent être sous l’extension .gouv.sn gérée par la l’ADIE. Dès lors, cette agence dirigée par le politicien, membre de l’APR, a le devoir, soit, de développer un site web pour tout ministère qui effectue la demande, soit d’héberger tout site web développé par l’équipe informatique d’un ministère, dans le respect des normes de sécurité mises sur pied par ladite agence.

Malheureusement, ce n’est le cas: certains ministères n’en ont car l’ADIE tarde à le faire. D’autres qui ont des équipes informatiques en développent et l’ ADIE assure l’hébergement. Dans tous ces deux cas, l’agence dirigée par Cheikh BAKHOUM est incontournable dans le processus.

PUBLICITÉ

Les internautes outrés par le site du ministère de Mansour FAYE

Le Ministère du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale, et Territoriale qui a fait l’actualité ces derniers jours a un site web qui est sous webself, une plateforme de création de site web gratuit.

Plus grave encore, le site n’a pas encore de contenus mais il est déjà mis en ligne. En effet, ce n’est même pas un site web ce qu’on retrouve à travers ce lien https://ministere-du-developpement-communautaire-de-lequite-social-e-26.webself.net/services, nous n’avons de mots pour nommer ou décrire ce lien que l’ADIE a osé mettre sur http://www.servicepublic.gouv.sn/, site officiel du gouvernement.

Comment une telle forfaiture a t- elle été approuvée par une agence à laquelle on a confié le système informatique d’un Etat? C’est scandaleux! Comment un ministère si stratégique qui gère les projets les plus importants du pays, un ministère qui drainent des milliers de milliards peut ne pas avoir un site? Comment est- il possible qu’un agent, peut importe s’il est de ce ministère ou de l’ADIE puisse avoir le courage d’essayer de créer un site web avec Webself?

Avec socialnetlink