Sénégal Propre: Macky Sall met en place des « Clean Day » hebdomadaires

Les plus nostalgiques diront que c’est le retour du Set-Setal. Le président Sall va désormais consacrer les samedis à la journée de propreté appelée dans certains pays anglophones « Clean Day » pour rendre le Sénégal plus propre.

Le chef de l’Etat est décidé à donner un visage radieux au Sénégal et des mesures vigoureuses seront prises pour y arriver. Macky Sall en a fait la révélation lors du lancement de la campagne nationale de promotion de la propreté ce jeudi à Diamniadio. Ainsi, annonce-t-il, la mise en œuvre d’une Stratégie nationale de promotion de la propreté dans le cadre de sa politique de mobilisation générale pour «un nouveau Sénégal, avec zéro déchet ».

Dans le détail, il révèle que des espaces verts seront aménagés sur certains grands axes de la capitale, comme la corniche ouest, l’Avenue Bourguiba, le Boulevard Général de Gaulle. « Cette politique sera mise en œuvre en concertation avec les collectivités territoriales », a-t-il promis. Pour appuyer les équipes du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Macky Sall s’engage à mettre à leur disposition, 100 à 200 policiers et 1000 ASP pour les accompagner dans le désencombrement. «Je vais primer tous les mois les communes les plus propres. J’organiserai sur l’étendue du territoire national, tous les samedis, une journée de propreté, communément appelée « Clean Day » en anglais », a-t-il ajouté.

Ces initiatives traduisent à suffisance, la volonté de Macky Sall déjà affichée lors de sa prestation de serment, de forger l’image d’un nouveau Sénégal, un Sénégal plus propre dans ses quartiers, ses villages, ses villes.