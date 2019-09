En marge de la rencontre amicale qui opposera l’équipe nationale du Sénégal à celle du Brésil, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié sa liste des 23 joueurs ce lundi. Une liste qui signe les retours de Famara Diédhiou et les absences de

On savait qu’il y aurait des changements dans la liste de Aliou Cissé pour cette rencontre amicale. A l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations, on pouvait noter que des jeunes joueurs étaient au seuil de la Tanière et forçaient leur entrée et le sélectionneur est bien conscient de cela.

Dans sa liste de 23 Lions, il a fait appel à Habib Diallo qu’il avait zappé pour la CAN. Le buteur messin signe son retour dans la sélection nationale après s’être invité quelques mois avant la Coupe d’Afrique. Côté absences, on notera celles de … et de …

Gardiens : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté, Sidy Sarr, Mamadou Loum Ndiaye, Henry Saivet, Krépin Diatta

Attaquants : Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Opa Nguette, Moussa Koné, Famara Diédhiou, Mbaye Niang

