iGFM (Dakar) Testé positif au coronavirus, Famara Diédhiou est forfait pour la double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau (11 et 15 mars 2020), comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

Son club Bristol City a annoncé sur Twitter que l’international sénégalais sera en isolement pendant 10 jours. Pour rappel, Keita Baldé a aussi déclaré forfait.