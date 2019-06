Sénégal vs Nigéria:(1-0): Le capitaine du jour ouvre le score

A peine trente minutes de jeu et le Sênégal prend les devants en match amical face au Nigeria, pour ce qui constitue sans doute le véritable test grandeur nature pour Aliou Cissé et ses Lions. Le premier but de la partie est l’oeuvre du capitaine du jour Gana Gueye, déjà buteur lors du match contre l’equipe U19 du Real Murcie, à Alicante, la semaine dernière. Dans une interview exclusive accordée à Emedia.sn et iRadio le 24 avril dernier,Gana Gueye. Aujourd’hui, avec Alfred Ndiaye titularisé devant La Défense, Idrissa Gana Guèye joue dans une position plus avancée, en milieu relayeur.

« C’est vrai que tout le monde le dit, tout le monde voit qu’au niveau de mon jeu, j’ai ce qu’il faut pour aller davantage vers l’avant, mais il ne faut pas oublier qu’à la base, je suis milieu défensif et mon rôle, c’est d’abord de bien défendre, de bien sécuriser mon équipe, argumentait-il. Après, s’il faut rajouter l’aspect offensif, ce ne serait qu’un plus pour moi mais ce qu’il ne faut pas oublier, comme je l’ai dit, c’est que je suis un joueur plus défensif qu’offensif. Maintenant, par rapport à mon jeu, les gens me disent que j’ai les qualités pour faire mieux offensivement, marquer plus de buts, j’essaie d’y travailler tous les jours et j’espère que ça viendra. On continuera le travail et on verra bien. » Face au Nigeria, il a donc marqué son 3e but en sélection nationale (compte non tenu du match face au U19 de Murcie). Auparavant, le milieu de terrain d’Everton avait marqué face à la Guinée équatoriale et face au Soudan, en match d’éliminatoires de la CAN 2019 (le but face à la Pologne, à la Coupe du Monde est accordé contre-son-camp au défenseur adverse, Cionek). Un présage ?

Avec Emedia