03 Photos – Kolda : peinte aux couleurs de l’APR, la grande mosquée au cœur d’une polémique

La revendication figurait en bonne place dans leur plateforme. Les opposants du Fouladou, qui ont vu leur sit-in interdit devant les locaux de la préfecture, ont déversé leur bile sur les gouvernants. Ils ont dénoncé les responsables de l’APR de Kolda, qui ont peint la mosquée de la ladite ville aux couleurs de leur parti.

Après les bus de la société de transport Dakar Dem Dikk, les arrêts de bus, les clôtures de certaines écoles publiques, le pouvoir s’attaque maintenant aux édifices religieux. L’image saute à l’œil d’un étranger qui débarque fraîchement à Kolda, surtout au quartier Doumassou ou se trouve la grande mosquée.

Ce constat d’un fait rarissime a mis une bonne frange de la population de Fouladou dans tous leurs états. « C’est inadmissible », fustige Moussa Balla Kandé, habitant du quartier de Doumassou dont le domicile jouxte la mosquée. Il poursuit : « c’est à la limite d’une profanation, le fait de badigeonner une mosquée aux couleurs d’un parti politique. Il faut que les autorités religieuses de cette ville, surtout l’imam, réagissent pour réfectionner cette mosquée fréquentée par tout Kolda ».

Ainsi, lui et ses camarades opposants exigent le plus rapidement possible le remplacement des couleurs de l’APR par celle de la religion Islamique pour la grande mosquée, renseignent les Echos repris par Senegal7.