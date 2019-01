Violenté par un garde rapproché de Macky Sall : Le photographe Pape Doudou Diallo menace de porter plainte Lors de l’inauguration de la grande mosquée de Guédiawaye, le photographe Pape Doudou Diallo, a été violenté par un garde rapproché du Président Macky Sall. Aujourd’hui, il menace de porter plainte pour que les journalistes et photographes puissent être à l’abri. « Un garde rapproché du Président Macky Sall m’a agressé dans l’exercice de mon travail. J’étais venu en tant photographe pour couvrir l’événement comme les autres. Une fois, arrivé sur les lieux, j’ai présenté ma carte de presse et on m’a laissé passer », a laissé entendre Pape Doudou Diallo. D’après son témoignage, il a aperçu un camarade avec qui, il a fait l’armée. Et comme ce dernier fait, partie des gardes rapprochés, il l’appelait pour qu’il puisse l’aider à entrer dans la mosquée pour prendre des photos. Et selon lui, c’est en ce moment qu’un garde lui a dit : dégagez ! D’après la victime, le garde s’est jeté sur lui pour lui donner des coups mais il n’a pas réagi. Et c’est au moment où le garde l’a insulté qu’il a réagi en l’abreuvant d’injures à son tour. Et les autres éléments de la sécurité sont intervenus pour le faire sortir de l’enceinte de la mosquée. Aujourd’hui, il menace de porter plainte. dounya24.com

