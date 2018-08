03 Photos : les détails du nouveau stade de football promis par Macky Sall pour 2020

GALSEN221 – Le président de la République a créé la sensation hier, mercredi, lors de l’inauguration de la Dakar Arena à Diamniadio, en annonçant la construction d’un nouveau stade olympique de football. Une nouvelle accueillie avec joie et enthousiasme par les populations qui n’ont pas manqué de saluer cette initiative. Pour ce qui est des détails de l’enceinte sportive, elle sera érigée non loin de l’Arena Dakar et comprendra pas moins de 50.000 places. La construction devrait prendre une durée de 17 mois. Aux normes internationales, la livraison du stade est annoncée pour le 31 décembre 2020. Les footeux et autres athlètes devront donc prendre leur mal en patience avant de pouvoir profiter de ce bijou.