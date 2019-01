GALSEN221 – “Les résultats du scrutin présidentiel du 24 février 2019”. Dès les premiers mots, on sentait que la députée de la coalition au pouvoir Adji Mbergane Kanouté allait se retrouver au coeur d’une vive polémique. Pire, des chiffres sont même donnés dans cette publication qu’elle a faite sur sa page Facebook.

Ainsi, selon elle, Macky Sall va remporter les élections dès le premier tour avec un pourcentage précis de 57,34%. sera suivi par Madické Niang avec 14,43% et le candidat du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR) qui va avoir 11,25 %. Idrissa Seck et Sonko vont fermer la marche, avec respectivement 9,47% et 7,71%.

Elle termine son message avec quelques mots en direction des militants : “Continuons les visites de proximité pour partager le Bilan fort élogieux du Président Macky Sall Il nous faut plus de 65%”. “Agir pour le 1er Tour », Ma Commune, ma Force », la voie idéale pour le 2nd mandat dès le 1er Tour inchala La Victoire est à portée de main”, conclut-elle.