GALSEN221 – Serigne Abdou Karim Mbacké est un homme respectable et respecté. Peu bavard, le marabout compte toutes sortes de personnes parmi ses disciples. Célébrités comme personnes lambda prennent quotidiennement la route afin de le rencontrer et ainsi bénéficier de ses prières. Comme pour montrer que Serigne Abdou Karim ne laisse nul être indifférent, on peut voir un déficient mental lui faire allégeance à travers ces clichés ci-dessous.

