En se rendant à Diamniadio pour inaugurer le Centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers de la mécanique et des engins motorisés et l’Unité de formation professionnelle aux métiers de la maîtrise énergétique, le président de la République a fait d’une pierre deux coups. Le chef de l’Etat a profité de son déplacement dans la nouvelle ville pour visiter le chantier de la 2e sphère ministérielle de Diamniadio.

«Cet ouvrage de 54.000 m2, qui fait plus de 2 fois le building administratif, va accueillir les ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle, de l’Urbanisme, de l’Hydraulique, de la Décentralisation, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme», explique Karim Fofana, Directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’État. Le groupe Teylium, développeur du projet, en a profité pour présenter au chef de l’Etat ses investissements privés sur le site de Diamniadio.

«Le Pdg du groupe Teylium a présenté son projet de quartier d’affaires dénommé «épycentre» réservé aux multinationales qui voudraient s’y s’installer dans le Pôle urbain et présenté ses hôtels 4 étoiles (développés en marque propre Noom et Seen), poursuit me Dg du patrimoine bâti.

Son Pdg, Yérim Sow a révélé au président de la République les plans de la grande mosquée de Diamniadio qu’il compte offrir dans le cadre de ses œuvres de bienfaisance. Le président de la République, à son tour, s’est réjoui de la réponse du groupe Teylium à son appel de prendre le relais dans les investissements publics à Diamniadio. Il s’est réjoui du niveau d’investissement du groupe Teylium qui a atteint le niveau historique de 200 milliards de francs Cfa pour l’ensemble de leurs projets à Diamniadio.»

O. THIAM (L’observateur).