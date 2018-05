05 Photos: Aly Ngouille Ndiaye chez le survivant de l’accident entre un véhicule de la police et un scooter

Je suis allé présenter mes condoléances à la famille du jeune conducteur de scooter décédé à la suite d’un accident impliquant un véhicule de la police. J’ai aussi rendu visite à son ami blessé dans le même accident. Je remercie chaleureusement la famille pour l’accueil qu’elle m’a réservé. Une visite empreinte de cordialité et de courtoisie. La famille s’est réjouie de cette visite et a accepté la volonté divine. Ensemble, nous avons prié pour le repos de l’âme du disparu et souhaité un prompt rétablissement au blessé.