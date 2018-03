(05 Photos) Après « Black Panther », Beyonce et Jay-Z s’inspirent d’un film sénégalais pour leur nouvelle tournée

GALSEN221 – Le Sénégal est décidément à l’honneur ces derniers temps du côté des Etats-Unis. Après le clin d’œil du film « Black Panther » qui a inscrit son nom dans l’histoire du cinéma, le Sénégal est à nouveau une source d’inspiration pour de grands noms du pays de l’Oncle Sam. Il s’agit du couple d’artistes de renommée mondiale Beyonce et Jay-z. Pour leur tournée « On The Run II », ces deux grandes figures de la musique ont décidé de s’inspirer d’un film de chez nous pour le clip de promo.

Il s’agit du grand classique de Djibril Diop Mambéty, « Touki Bouki ». Ce même film qui a remporté le Prix de la critique internationale du Festival de Cannes dès sa sortie en 1973 et qui met en scène un couple d’aventuriers qui rêvent d’immigrer en France. Une œuvre qui regorge de visuels esthétiquement riches.

Il ne s’agit pas d’une première pour Beyonce qui s’inspire régulièrement de la richesse culturelle du continent Africain.

Très rapidement, sur la toile, le rapport a été fait entre le clip de promo des deux tourtereaux et le chef d’œuvre que représente « Touki Bouki ».

Alors que nombreux sont les sénégalais à s’inspirer de la culture américaine, les américains, eux, prennent le chemin inverse et viennent puiser dans nos ressources que nous peinons malheureusement à mettre en valeur.

