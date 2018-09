Stupeur à Bambey et plus précisément dans le village de Tounghor situé dans l’arrondissement de Baba Garage et dans la commune de Dinguiraye. Les populations se sont réveillées, ce week-end, devant un phénomène effrayant. La terre semble avoir bougé creusant un cratère de plus de 30 mètres de profondeur. Jusque-là non encore expliqué, le phénomène ne s’était jamais produit par le passé. D’où l’intérêt qu’ont les habitants de connaître les tenants d’un tel affaissement.

Avec Dakaractu