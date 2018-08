05 Photos : la raison de la présence de la NASA au Sénégal

GALSEN221 – « Le Sénégal accueille la NASA! Une équipe de scientifiques américains et français de la mission spatiale New Horizons de la NASA a été reçue hier par le président Macky Sall », l’information a été donnée par l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal via sa page Facebook.

Concernant les raisons de cette vidéo, le post explique que : « l’équipe est au Sénégal pour observer l’occultation stellaire de l’astéroïde MU69. Une occultation stellaire se produit lorsqu’un objet passe devant une étoile. C’est une opportunité astronomique unique et l’équipe de New Horizons a déterminé que le Sénégal offrait les meilleures conditions pour voir cet événement. En partenariat avec l’Ambassade des États-Unis à Dakar et le Ministère sénégalais de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’équipe se rendra sur le terrain pour observer et capturer l’occultation aux premières heures du 4 août ».

« Cette mission aidera les scientifiques à mieux connaître les portées externes du système solaire. De nombreux scientifiques sénégalais participeront également aux observations avec l’équipe de New Horizons. Cet effort est un exemple de partenariat scientifique et de coopération entre les États-Unis et le Sénégal », renseigne également la publication.

« J’espère que les interactions qui s’en suivront entre scientifiques américains, français et sénégalais donneront lieu à d’autres partenariats scientifiques, et que les étudiants sénégalais y trouveront une inspiration pour tourner leurs regards vers les étoiles et étudier notre système solaire », a souhaité l’ambassadeur Mushingi lors d’une conférence de presse consacrée à la mission.

