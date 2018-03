GALSEN221 – Ce weekend, samedi plus précisément, Bougane Guèye Dani s’est rendu dans la plus grande discrétion à Saint-Louis. Sur place, le président du groupe D-Média a rencontré les 200 familles sinistrées de la région, avec qui il a échangé, à l’image d’un politique investi. Ainsi, nous apprenons qu’en plus des vivres, une enveloppe dont le montant n’a pas été divulgué a été remis aux sinistrés. Une très belle action à saluer de la part de Bougane.

