(05 Photos) Manifestation contre le parrainage : la sécurité renforcée au domicile de Macky à Mermoz

GALSEN221 – « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Afin de ne prendre aucun risque, nous apprenons que le domicile de Macky Sall, à Mermoz, a été fortement renforcé sur le plan sécuritaire. « Un déploiement de forces de l’ordre assez impressionnant et lourdement armé rode aux abords de son domicile », apprend-on à travers certains médias de la place. On parle de six (6) véhicules pickups positionnés autour dudit domicile, avec des gendarmes prêts et super équipés. Nous apprenons également qu’il est impossible de circuler ou encore de prendre des photos dans cette zone de la capitale dakaroise.

0

Galsen221.com