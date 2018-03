(05 Photos) Ndiogou Afia s’investit dans la lutte contre les rapts d’enfants

GALSEN221 – Les rapts d’enfants ne laissent personne indifférent et les artistes profitent de leur notoriété pour faire passer des messages dans ce sens. Lors de son événement au Grand Théâtre national, Ndiogou Afia a pris un moment pour lancer un message dans ce sens et ainsi s’investir dans la lutte contre les enlèvements et meurtres dont sont victimes les enfants ces derniers temps. Un geste louable qui s’est fait à l’aide d’enfant qui sont montés sur scène avec des pancartes visant à sensibiliser les auteurs de ces pratiques ignobles mais aussi et surtout les parents qui doivent redoubler de vigilance.

