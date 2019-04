05 Photos – Portrait : Abdou Karim Fofana, Le nouveau Ministre de l’Urbanisme du logement et de l’Hygiène publique

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

Abdou Karim Fofana est un juriste de formation, mais est également diplômé d’un Master en sciences de Gestion.

En 2012, il intègre le cabinet du Ministre des Infrastructures et des Transports au Sénégal, comme Conseiller Technique où il acquiert une solide expérience de la haute Administration et du pilotage des projets publics. En 2013, il rejoint l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE), dès sa création, comme chargé du suivi du patrimoine et du développement des grands projets.

En 2015, il devient Directeur Général de l’agence, à 34 ans.

Après trois années aux commandes de cette agence, on peut noter à son actif un allègement significatif de la facture locative de l’Etat.

Il a piloté le projet des Sphères ministérielles de Diamniadio (SMD) devant accueillir à terme une quinzaine de ministères. L’installation des ministères dans cette ville située à 30 kilomètres de Dakar est un défi puisqu’un tel déménagement n’a jamais été effectué dans l’administration sénégalaise depuis 1958.

Point phare du Plan Sénégal Emergent (PSE), l’installation des ministères dans la nouvelle ville de Diamniadio, permet aussi de désengorger la capitale sénégalaise et participe au renouveau du service public pour une administration plus efficace.

Un suivi et une implication constants du DG de l’AGPBE ont été la clé pour la construction en un temps record de la première Sphère Ministérielle qui a été inaugurée en grande pompe par le chef de l’Etat, son Excellence Macky SALL, le 02 Mai 2018.

En parallèle, il veille à la bonne exécution des travaux sur les deux autres sphères ministérielles de Diamniadio dont la livraison est prévue en Octobre 2018.