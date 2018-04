GALSEN221 – Mbagnick Rassoul n’est plus à présenter au sein de la Fondation Keur Rassoul. Son engagement et son dévouement sont connus de tous. Dans ce sens, c’est de manière tout à fait logique qu’il a été récompensé, afin de l’encourager à persévérer davantage et à continuer à gravir les échelons. Ainsi, Mbagnick Rassoul a été nommé au poste de 3ème vice-président de la Fondation Keur Rassoul. Une nomination pour laquelle nous le félicitons et lui souhaitons une réussite totale.

