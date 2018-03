GALSEN221 – Les sénégalais de l’extérieur traversent actuellement une période difficile. Après le meurtre d’Idy Diène et la mort des deux immigrés à Madrid dans la capitale espagnole, c’est au tour d’une sénégalaise du nom de Marie Faye de rendre l’âme dans des circonstances atroces. En effet, cette dernière a été abattue dans son appartement situé à New York aux Etats-Unis. Infirmière de profession et âgée de 35 ans, son corps sans vie a été retrouvé par la police.

