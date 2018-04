(07 Photos) Ziguinchor : bilan de la répression de la marche des enseignants

Ziguinchor a vécu une chaude journée ce jeudi 12 avril 2018. Le G6 qui a bravé l’interdiction du préfet de la localité, a marché et fait face à un énorme dispositif sécuritaire emmené par le Groupe mobile d’intervention (Gmi). Les échauffourées entre forces de l’ordre et enseignants ont fait six blessés en tout.

Cinq blessés ont été enregistrés du côté des enseignants dont deux graves. Du côté de la police, nous avons relevé un agent blessé. Il faut également noter que 11 arrestations ont été effectuées, avant que les autorités ne procèdent à leur libération.

La conséquence sur le déroulement l’année scolaire risque d’être dramatique pour les élèves sénégalais. Au moment où ces lignes sont écrites, les secrétaires généraux du G6 sont en assemblée générale.

Avec Pressafrik