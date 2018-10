Suite à l’achèvement de la production et des essais sur site, la première des 15 rames des trains régionaux Coradia Polyvalent destinés au Sénégal est partie ce lundi matin du site Alstom de Reichshoffen.

Ce premier train, qui sera transporté par convoi routier exceptionnel jusqu’au port du Havre, sera chargé à bord de la “Grande Angola” et arrivera au port de Dakar le 12 novembre prochain. Les bogies et les voitures seront assemblés sur le site de maintenance du matériel roulant du dépôt de Colobane, non loin de la capitale, avant le lancement des essais statiques et dynamiques.

Quinze trains qui aideront grandement à satisfaire la demande de mobilité en pleine croissance à Dakar.

Seneweb