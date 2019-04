10 Photos: 4 Avril 2019 : LAS et Air Sénégal célèbrent l’indépendance avec les passagers

C’est l’artiste Baba MAAL et le joueur de kora Pape SAKHO qui ont accueilli ce matin les passagers et autres usagers de l’aéroport Dakar Blaise Diagne. Une initiative de la compagnie nationale, Air Sénégal et le gestionnaire de l’aéroport, LAS (Limak-Aibd-Summa). Après une belle prestation à l’embarquement, Baba MAAL, ambassadeur d’Air Sénégal est parti souhaiter un bon vol aux passagers de Airbus A330 NEO en partance pour Paris. L’artiste a aussi salué les innovations à l’aéroport, la chaleur de l’accueil, il s’est engagé à participer au rayonnement de la compagnie nationale pour faire voyager le maximum de passagers✈🇸🇳

GALSEN221TV