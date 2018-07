(10 photos) : Aida Samb en pleine répétition pour son concert au grand théâtre

Aida Samb prépare activement son show « Sargal Djolof » le 07 juillet 2018 au Grand Théâtre. Pour une première fois, la chanteuse promet un spectacle d’enfer à ses fans. Trouvée en pleine répétition, l’artiste a donné le tempo de la soirée face à la presse.

Pourquoi attendre tout ce temps pour faire un spectacle au Grand Théâtre ? Aida Samb n’attendait que cette question pour se vider. » Quand j’ai sorti mon premier album, je me suis dit que ce n’était pas le moment, car c’est irrespectueux de monter cette scène pour chanter que 7 morceaux. Oh que non ! Mais entre temps, je me suis produit à Sorano. Et, croyez moi, c’était à guichets fermés. Maintenant, que j’ai 2 albums, rien ne m’empêche d’aller au Grand Théâtre« , explique-t-elle.

Poursuivant, Aida Samb ne considère pas cette salle de 1800 places comme un défi. Très convaincante, elle est persuadée que Grand Théâtre sera plein à craquer : « sachez d’abord que même avec 10 personnes, je ferai mon spectacle au Grand Théâtre, mais, tel ne sera pas le cas d’autant, car rien que mes proches peuvent remplir le nombre de places« .