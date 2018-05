10 Photos: La levée du corps du jeune Manta Gueye

Un match de foot a viré au drame, ce dimanche 29 avril, à l’unité 22 des Parcelles Assainies. La mère adoptive du jeune poignardé à mort raconte l’horreur.

“J’étais sortie hier mais dès mon arrivée, ses amis m’ont alertée. Ils étaient en train de jouer au football. Il y a eu une violente bataille. Et, quelqu’un lui a donné un coup de couteau par derrière. Conduit à l’hôpital Mame Abdou, il est finalement décédé”, narre sa mère adoptive qui décrit un “fils aimant et respectueux”. “Il est avec moi depuis qu’il a six ans. Je lui ai transmis mes valeurs. C’était un fils aimant, respectueux, qui me rendait services et j’avais placée tous les espoirs en lui”.

“Cela ne peut plus continuer. Ce genre de cas est devenu récurrent. Que la police fasse son travail. De tout petits trainent avec des couteaux et font ce qu’ils veulent. Ce n’est pas normal. La vie humaine est sacrée”, scande-t-elle, en proposant qu'”rétablisse la peine de mort” pour que cette série macabre cesse.