Le Président de la République a effectué la grande prière du vendredi à Rufisque Ouest. C’était à l’occasion de l’inauguration de la mosquée sise à la cité Bintou Thiam. La prière a été dirigée par le Khalife de Médina Goudas. La présence du chef de l’État a été vivement saluée par l’imam et les fidèles musulmans. Tous ont réaffirmé leurs remerciements au Président Sall, défenseur de la cause de l’Islam et des musulmans.

