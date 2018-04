(12 photos) Accueil du corps du regretté Habib Faye à Dakar

Habib Faye (1965 – 2018) était bassiste, claviériste, guitariste soliste, arrangeur, compositeur et producteur. Il était surtout connu comme étant le directeur musical du Super Étoile de Dakar de Youssou N’Dour. Il était l’un des bassistes africains les plus talentueux du dernier quart de siècle.

Il joue de la basse et produit de la musique pour Super Etoile depuis 1984 ou avant. On croit qu’il a appris la basse à l’âge de 13 ans, mais a commencé son exploration musicale à l’âge de 9 ans, grâce à son frère aîné, Vieux Mac Faye, lui-même guitariste accompli. Ses autres frères sont aussi des musiciens. Lamine Faye est l’un des guitaristes les plus populaires et les plus respectés du Sénégal, et a longtemps été membre de Super Diamono, avant de partir en 1991 pour former son propre groupe, Lemzo Diamono. Adama Faye, décédé en 2005, est considéré comme l’un des pionniers du clavier au Sénégal. Il était l’un des membres fondateurs de Super Diamono et jouait également des clés pour Super Etoile dans les années 80. Les frères Faye sont, à bien des égards, très semblables aux frères Wooten, bien qu’ils n’aient jamais formé de groupe.