La diva et son groupe Sope Noreyni ont rempli le grand théâtre vendredi soir. La salle a refusé du monde avant que Fatou Guéwel Kara Diouf ne monte sur scène.

Les femmes en tenue décente portaient presque toutes des tenues africaines. Des grands boubous, des tailles basses ou autres marinières assorties de foulards de toutes les formes décoraient la grande salle.

Fatou et son groupe ont revisité leur répertoire en plus de quelques titres non encore mis sur le marché.