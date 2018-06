( 130 Photos ) Prière de Korité à Massalikoul Djinane

»Nous avons le devoir de redresser notre Islam, de pleurer pour la religion. Tous les musulmans doivent se remettre à vivre l’islam comme jamais et de la manière la plus pure qui soit. Avant de nous occuper des tarikhas, nous devrions d’abord nous préoccuper de la religion musulmane. Nous avons l’obligation de nous décarcasser pour satisfaire aux exigences de cette religion et nous extraire de ses interdits avant d’avoir d’autres préoccupations. Nous avons l’obligation de redorer le blason de l’islam. Beaucoup avant ont donné de leur vie pour que cette religion soit ce qu’elle est aujourd’hui. Serigne Touba a fait partie de ceux-ci. Si l’islam perd de sa superbe, toutes les tarikhas se déliteront inéluctablement. Nous qui sommes disciples de Serigne Touba, nous sommes obligés de pleurer pour l’Islam. Du plus petit talibé au plus vieux d’entre nous, nous avons l’obligation de nous évertuer à pratiquer notre religion. Respectons les 5 prières de la journée. Nous ne pouvons pas ne pas le faire. Que soit mis terme aux croyances qui ne reposent que sur des imaginations. La rectitude est un sacerdoce pour chacun d’entre nous. Travaillons à savoir ce que Dieu veut et ce qu’Il ne veut pas. Nul ne peut être talibé sans au préalable se conformer aux préceptes religieux. Serigne Touba a parlé, écrit et pratiqué. Acquittons de notre dette envers lui en devenant de bons musulmans. Ne faisons rien qui ne soit pour Dieu! La vie est parsemée d’embûches mais nous en sommes les seuls responsables. »