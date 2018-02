GALSEN221 – Mettons donc cela sur le compte du Hasard ! Ce vendredi, alors que le président de la République française Emmanuel Macron et la star américaine Rihanna sont à Dakar, les accidents se sont multipliés sur les routes de la capitale. Parmi ces accidents pour le moins grave, on peut noter un camion « fou » qui a heurté plusieurs véhicules avant de finir sa course sur les rambardes de la Vdn et un bus tata de la ligne 72 qui s’est renversé vers Petit Mbao.

