L’émission Quartier Général est un moment chaleureux et convivial où tous les journalistes et animateurs du Groupe Futurs médias (GFM) se retrouvent et échangent dans leurs domaines de prédilection, toujours sous la houlette de Baye Cheikh. Ce dernier, savant mélange de modernité et de tradition, fait valoir ses talents d’orateur comme jamais.