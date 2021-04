17 Avril 2021 : Voici les cadeaux donnés à Sokhna Aida Diallo

Les talibés des daaras Sokhna Aida Saliou wakeur Serigne Béthio se sont réunis lundi 19 Avril 2021 pour effectuer leur siar suite à la célébration du 17 avril. Les disciples ont rivalisé en cadeaux plus magnifiques les uns que les autres afin de prouver leur amour.

Sokhna Bator Thioune et l’ensemble de Touba Keur Serigne Touba ont ouvert le siar en force en offrant 10 millions fcfa adiya, 1 million fcfa tawassoulou, un terrain de 25 millions mais également une parure en or, de la vaisselle de luxe, des boubous riches, 17 gâteaux thiofel et des paires de chaussures.

Sokhna Adja Thioune et les talibés de Xelcom ont eux aussi prouvé leur amour en offrant un terrain de 5.814 m2 avec les plans d’un magnifique palais “Tawassoulou” de rêve, 82.000.000 fcfa adiya et 1.000.000 fcfa tawassoulou sans oublier une superbe parure en or.

Le groupe Engagement et Détermination ont tenu à magnifier les œuvres de Sokhna Bator et de Sokhna Adja au nom de Sokhna Aida, en offrant aux deux grandes dames deux parures en or, huit tissus de Bazin et de Getzner super Magnum, quatre tissus brodés HKG, deux sacs à main Aldo, deux coffrets de parfums Mauboussin et Azzaro. Ce groupe a également amené 5.000.000 fcfa en guise de adiya et 1.000.000 fcfa tawassoulou, 50 méchouis, des boubous de luxe et deux très belles photos.

Les daaras Darou Salam Matlaboul Fawzeyni Nourou Darayni Étranger ont quant à eux collecté 80.057.838 millions fcfa adiya et 1.000.000 fcfa tawassoulou à la grande satisfaction de leur vénérée guide.

Enfin, pour clôturer le siar en beauté, c’est un véhicule Mercedes Sprinter qu’ont amené les daaras Darou Salam Matlaboul Fawzeyni Nourou Darayni du Sénégal (ndlr : les Sénégalais attendent de voir le véhicule). Ils ont accompagné cette œuvre de 20.275.000 fcfa adiya, 503.500 fcfa tawassoulou et de boubous à hauteur de 1.333.000 fcfa.