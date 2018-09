La dernière prestation de Viviane au Five était chaud bouillant. Outre la robe ultra sexy qu’abordait la star et les tenues délurées des fans, l’ambiance était survoltée. La soirée a failli être gâchée à cause d’un circuit électrique qui a pris feu. La salle a dû être évacuée un court moment pour éteindre le début d’incendie. Mais, le petit bémol n’a rien gâché de la fête. Qui a duré jusqu’au petit matin.