1 an déjà qu’El Hadji Médoune Thiam n’est plus. Célèbre pharmacien et amoureux de l’islam, religion à laquelle il aura consacré toute son existence tel un missionnaire, ce bienfaiteur a rejoint sa dernière demeure à l’âge de 74 ans. Le cœur sur la main, il s’en est allé laissant dernière lui un vide totale et l’envie d’emprunter cette citation de Jorge Luis Borges qui dit que « l’immortalité est dans la mémoire des autres et dans l’œuvre de ce que nous laissons ».

Qu’Allah l’accueille dans son paradis céleste si barkei Seydina Mohamed PSL.