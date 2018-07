( 25 Photos ) Spécial Mode Tabaski 2018

L’Aïd al-Adha (en arabe : عيد الأضحى, ‘Īd al-Adḥá?, signifiant « fête du sacrifice ») ou l’Aïd el-Kebir (en arabe : العيد الكبير, Al-‘Īd al-Kabīr?, signifiant « la grande fête » par opposition avec l’Aïd el-Fitr appelé Aïd as-Seghir, ou « petite fête »), est la plus importante des fêtes islamiques. Elle est appelée Tabaski dans les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale (Tchad, Cameroun) ayant une importante communauté musulmane. Elle a lieu le 10 du mois de dhou al-hijja, le dernier mois du calendrier musulman, après waqfat Arafa, ou station sur le mont Arafat et marque chaque année la fin du hajj.