Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est arrivé ce dimanche matin à Ziguinchor. Il s’est rendu à l’hôpital régional, où ont été déposés les corps des victimes décédées et hospitalisés les blessés, puis auprès des familles touchées par l’attaque de samedi qui a fait 13 morts et près d’une dizaine de blessés. Le ministre a trouvé une ville triste et sous le choc.

seneweb.com