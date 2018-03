5 photos: Le danseur Eumady Badiane et sa femme échappent de peu à un accident

Les faits se sont déroulés hier soir au rond-point « Boulangerie Jaune,il était environ trois heures du matin quand deux patrons de presse en compagnie d’un promoteur étaient en pleine discussion pour un projet qu’un chauffard sorti de nulle part déboula sur le rond-point dans une vitesse de croisière et fonça sur eux.Le taximan qui avait visiblement perdu le contrôle de sa voiture a préféré foncé sur les pisses copies que tenter le virage du rond-point.

Comme un seul homme,tous les quatre vont crier et prendre leurs jambes à leurs coups et sauter (il s’en est fallu de peu pour que le drame eu lieu) et échapper de justesse à une mort certaine.Le taximan va continuer sa course en direction du Fast food le « Jakarlo », mais va s’échouer sur une voiture de marque Renault type scenic avec un choc violent.

Le danseur Eumady Badiane qui était avec sa femme à l’entrée du Fast food a failli faire parti des victimes nul était la Renault scenic qui était devant eux.Le chauffeur du taxi,ivre comme un Polonais a tenté de fuir après son acte, mais il sera pris à parti par ceux qu’il a failli tuer.Des chauffeurs de taxi et des voisins vont venir le sauver et implorer la clémence pendant que le coupable va invoquer le « Ndogal Yalla ».

dakarbuzz