7 Merveilles de Me Abdoulaye Wade : ouverture prochaine du musée des civilisations noires

Le musée des civilisations noires (MCN), l’une des 7 merveilles de l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade va ouvrir ses portes le 6 décembre prochain, a annoncé, lundi, à Dakar, le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly.

En prélude, « le président de la République va procéder à la réception officielle de cet édifice et de son contenu au mois de juillet prochain, des observations seront faites et à la suite, on va voir » ce qu’il faut « rectifier ou améliorer avant d’ouvrir le musée au public le 6 décembre 2018 », a indiqué le ministre, rapporte l’agence de presse sénégalaise.

Il procédait au lancement des ateliers de conception des contenus du musée des civilisations noires, une manifestation qui réunit jusqu’à vendredi prochain, 70 scientifiques, historiens et muséologues venant de plusieurs pays à travers le monde.

Il s’agit notamment des professeurs sénégalais Iba Der Thiam, Souleymane Bachir Diagne, Ibrahima Thioub, de l’archéologue kenyan Georges Abungu, du Camerounais Simon Njami et de Laurella Rincon, conservatrice du patrimoine à l’UNESCO, entre autres personnalités.

« Nous sommes dans le temps de ces ateliers qui sont si importants pour l’ouverture de ce musée à la fin de cette année », a souligné le directeur du musée des civilisations noires, le professeur Hamady Bocoum, indique la même source.

Ainsi, sept thèmes, dont celui intitulé « Le 1er Festival mondial des arts nègres, berceaux du MCN », ont été proposés à des commissaires pour les différents ateliers.

Il y a aussi « L’Afrique berceau de l’humanité », « Contribution de l’Afrique au patrimoine scientifique, technique et culturel de l’humanité », « Unité et diversité culturelle en Afrique ».

« La production plastique contemporaine et les humanités africaines par la +Charte du Mandé+ » et « Civilisations diasporiques noires et construction de l’histoire » complètent la liste des thèmes retenus.

Selon le ministre de la Culture, le musée des civilisations noires « ne sera ni ethnographique, ni subalterne, encore moins chromatique ».

« Nous le voulons centré sur nos valeurs civilisationnelles et ancré dans une séquence longue qui va de l’Afrique, berceau de l’humanité, aux productions contemporaines, en passant par la promotion du patrimoine immatériel. Il doit aussi parler le langage de son temps », a dit Abdou Latif Coulibaly.

Ces ateliers conceptuels pour l’exposition inaugurale du musée des civilisations noires font suite à la conférence internationale de préfiguration du MCN organisée du 28 au 31 juillet 2016 à Dakar.

Senego